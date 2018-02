“Ho ricevuto poche ore fa, una telefonata da parte del Segretario nazionale del Movimento Nazionale, Gianni Alemanno, che mi anticipava la lettera con la quale sono stato nominato Commissario regionale del partito”.

E’ quanto ha dichiarato Cesare Mevoli, segretario provinciale e componente della Direzione Nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità.

“L’incarico mi giunge in una fase elettorale delicata per la vita della Nazione, essendo tutti gli sforzi concentrati sulle elezioni politiche del 4 marzo p.v., mi onora e mi spinge ad incrementare la promozione e la crescita del partito in tutta la Puglia, e ad accelerare ancor più l’attività di divulgazione del programma del centrodestra, con la consapevolezza che, – dopo il massacro sociale del mondo del lavoro, e “l’apertura delle porte di casa” a migliaia di disperati in cerca di fortuna, ( che qui non possono trovare e che sarà conseguenza di gravi disordini sociali dei quali già si intuiscono le prime avvisaglie, e di un ordine pubblico sempre più precario) , – voluto dal centrosinistra, e di fronte all’insensatezza dell’operato dei 5stelle, già visti all’opera nel loro fallimento in tutti i comuni dove hanno avuto la ventura di governare, l’unica coalizione in grado di ridare la giusta rotta all’Italia è appunto il centrodestra, con Matteo SALVINI Premier, e con un programma a base Sovranista, in grado di fermare gli sbarchi, rimpatriare tutti quelli che non hanno diritto a stare in Italia, e di ridiscutere con l’Unione Europea tutte quelle regole stringenti che in questi anni hanno portato al massacro la nostra economia”.

E così conclude: ” ringrazio pertanto il Segretario Gianni ALEMANNO per aver voluto riporre in me, ancora una volta, la sua fiducia, assicurando tutti gli iscritti pugliesi, i militanti e i simpatizzanti dell’MNS, che nessuno sforzo sarà lesinato, sino alla vittoria del 4 marzo, per poi dedicarci alle amministrative di primavera”.

