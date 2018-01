Archiviate le vacanze di Natale, con i ragazzi in meritata pausa per qualche giorno dopo le nove vittorie su dieci partite a cavallo degli ultimi due mesi, la Cestistica Ostuni torna davanti al proprio pubblico: l’avversario sarà la Sunshine Vieste, sconfitta all’andata sul suo campo dopo un overtime, e attualmente al decimo posto in classifica insieme a Lecce e Taranto.

La Sunshine arriverà al PalaGentile in un buon momento di forma: nelle ultime tre partite, i ragazzi di coach De Santis hanno vinto due volte, a Martina e in casa contro Santeramo, e con relativa facilità. Una buona squadra, con due ottimi stranieri (Markovic e Dos Santos) e italiani di qualità, da Compagnoni al giovanissimo Lauriola.

La Cestistica, proveniente dalla trasferta di Francavilla che si è conclusa con un nulla di fatto: partita sospesa per impraticabilità del campo a metà del terzo quarto e che verrà recuperata mercoledì 17 gennaio alle 20.30, recupero che trasforma la prossima settimana in un vero e fondamentale tour de force. Dopo le partita con Vieste e Francavilla, infatti, domenica 21 è in programma l’importantissima trasferta al PalaLosito di Corato, scontro diretto per le prime posizioni in classifica.

Ostuni ritroverà Cedric Kasongo, tornato dal suo Canada e pronto a riprendersi il campo e la sua maglia numero 22. Nello stesso tempo perde però Krum Doychinov, tornato in Bulgaria per motivi personali, e con cui la società gialloblù ha rescisso il contratto: i dirigenti ostunesi, insieme a coach Coco Romano, stanno lavorando per individuare l’eventuale sostituto del centro ex Levski Sofia, a cui la Cestistica augura il meglio per il futuro.

Per quanto riguarda la sfida a Vieste di domenica pomeriggio, palla a due ore 18 al PalaGentile di viale dello Sport: gli arbitri saranno Mattia Sancilio di Brindisi e Francesco De Carlo di Lequile. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto per inaugurare al meglio, magari con una vittoria, il nuovo anno. Forza ragazzi!

Ufficio stampa e comunicazione – CESTISTICA OSTUNI