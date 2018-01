Chi l’ha detto che le feste sono finite, al Rendez-Vous Caffè e Bistrot, in via Conserva civico 30 a Brindisi, è tempo di Winter Wine Festival fino al 31 del mese. E’ il primo festival del vino proposto dal bistrot per far conoscere i prestigiosi vini della propria riserva.

Questa sera, a partire dalle 21 con il sottofondo musicale e open mic tipico del mercoledì, con al piano il maestro Michele Maggio, il Rendez-Vous propone le meraviglie della cantina Schola Sarmenti, vini vincitori del Wine Spectator – Review 2015.

Il Winter Wine Festival permette per tutto il mese di gennaio di degustare una ampia scelta di vini salentini e nazionali al costo promozionale di 3 euro a calice.

E’ una occasione unica per conoscere al prezzo di costo i vini pluripremiati della cantina Schola Sarmenti di Nardò così come le altre proposte che si alterneranno di settimana in settimana.

Per tutta la durata dell’evento sarà anche possibile degustare una selezione di affettati pregiati, così come i taglieri di formaggio e quelli di Capocollo di Martina Franca e burrata, al costo promozionale di 6 euro a piatto.

Promozione non cumulabile con quelle derivanti dalla eventuale prenotazione mediante il portale The Fork.

Il Rendez-Vous è aperto tutti i giorni a pranzo, cena o per un drink. Posti a sedere all’aperto, accetta prenotazioni e fornisce servizio ai tavoli.

Info e prenotazioni 0831591038 – mail mailto:rendezvousbrindisi@gmail.it