Grande risultato per la schermitrice Chiara Spedicato nella prova master nazionale.

Chiara Spedicato ha conquistato il 1° posto nella spada femminile categoria zero.

L’atleta dell’Enel scherma lame azzurre concludeva la fase dei gironi con cinque vittorie e nessuna sconfitta risultando la numero 4 della classifica generale, durante l’eliminazione diretta la spadista sconfiggeva Federica Cavallaro (Petrarca Padova, 10-0), Federica Ariaudo (Scherma Pro Vercelli, 10-3), Manuela Lanfranco (Marchesa Torino, 10-6), Alice Lambertini (Circolo Scherma Imola, 10-9) e in finale Valentina Lattanzi (Circolo Scherma Terni, 10-8).

Ottimo quindi il risultato per la società brindisina che intanto si prepara insieme ai maestri Flavio Zumbo e Chiara Spedicato per le prossime di Roma dove si svolgerà la seconda prova giovani e successivamente a Caorle per la gara open nazionale assoluti.