I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, al termine di attività indagine scaturita da una querela presentata il 16 dicembre 2017 da Groupama Assicurazioni Spa con sede a Roma, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di fraudolento danneggiamento di beni assicurati, R.L., classe 1977 di Vercelli, amministratore unico di una società di noleggio di autovetture con sede a Vercelli. L’attività investigativa ha permesso di accertare che il predetto amministratore ha denunciato, richiedendo un rimborso alla citata compagnia assicurativa, tredici sinistri stradali tutti simulati in provincia di Napoli nel periodo maggio – luglio 2017.