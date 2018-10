Le copiose piogge della scorsa notte hanno allagato uffici e ambulatori dell’Asl di via Dalmazia e la chiusura è rimasta precauzionalmente chiusa.

A consigliere di non aprire i cancelli al pubblico è stato, soprattutto, il rischio di crollo dei controsoffitti in cartongesso e la perdita di acqua dalle tubature dei bagni del primo piano.

La comunicazione è arrivata a mezzo di un foglietto a penna affisso sulla porta dell’Ufficio “Struttura inagibile. Per le visite verrete contattati”.

Sul posto i vigili del fuoco per accertare le condizioni dello stabile e i poliziotti delle Volanti per garantire l’ordine. Non poche, infatti, le persone arrabbiate per il mancato avviso dopo mesi di attesa per un esame o una visita.