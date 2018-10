Si comunica che il Poliambulatorio di Brindisi, sito in via Dalmazia, rimarrà chiuso per tutta la giornata di oggi a causa di danni provocati da anomalie dell’impianto idrico e constatati solo questa mattina all’apertura della struttura. Le cause sono in fase di accertamento.

Vogliamo rassicurare gli utenti che tutte le visite prenotate per la data odierna saranno rinviate in tempi brevissimi, previo contatto da parte degli operatori di via Dalmazia, senza alcun pagamento della penale a carico degli utenti. Per pratiche urgenti erogate dagli uffici anagrafe (scelta e revoca del medico o esenzioni) ci si può rivolgere presso lo sportello di San Vito dei Normanni. Altre attività amministrative sono sospese.

La struttura sarà riaperta da domani 9 ottobre, con accesso dalla Scala B, solo per le visite già prenotate. I pagamenti potranno essere effettuati presso uno sportello CUP attivato momentaneamente al primo piano della struttura.

Seguiranno comunicazioni circa il ripristino di tutte le attività dopo che saranno terminate le verifiche, ancora in corso, riguardo l’agibilità di tutta la struttura.

UFFICIO STAMPA ASL BR