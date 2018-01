“Una azienda partecipata dallo Stato per il 30% e che svolge servizi di pagamento importanti per la popolazione, non può permettersi di chiudere uno sportello in un quartiere così grande come Sant’Elia dirottando su altre zone.

Tali scelte, seppur aziendali, vanno confrontate con il territorio e, pertanto, ho rivolto l’appello al Commissario straordinario Giuffrè affinché egli possa incontrare la direzione di Poste Italiane e verificare lo stato delle cose che, al momento, creano disagio a una popolazione di circa 14.000 brindisini”.

COMUNICATO STAMPA DI MAURO D’ATTIS – FORZA ITALIA BRINDISI