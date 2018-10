Ennio Masiello non c’è più, è la dura legge della vita.

Con lui va via un altro tassello importante della storia di Brindisi e per me personalmente va via l’ultimo grande Maestro di una brindisinità piena di cultura e di ironia, che ho sempre ammirato e nella quale fortunatamente sono cresciuto.

E allora mi piace pensare che ora sia “lì” accolto da “Papa” Agostino Chimienti, Giovanni Guarino, Raffaele Cucci, Mimino Blasi e Pino “Coco La Fungia” Indini, a chiacchierare tra un bicchiere di vino e l’altro.

Ciao Avvocato: gli scritti che ci hai regalato lasciano un immortale segno nella nostra comunità, e chiedendo scusa per non essere alla tua altezza, ti voglio salutare con questi umili versi “a molteplici voci” con la speranza di strappare a tutti Voi un sorriso.

(P.I.)

Mimi’ la fisarmonica ha pigghiari

comu ddi giurni a Santa Pullinari.

(M.B.)

E cce ssuccessu Pi’

ch’amu ccappatu

totta sta pressa,

ci eti ca è rrivvatu?

(G.G.)

Chiama Rafeli e chiama Papa Ustinu

ca anziemi l’ama ffa nu cuncirtinu.

(A.C.)

Vagnu’ cce agitazioni e cce succeti

no vvi scurdati che son uomo di feti

li fatti iu l’aggia ssaperi prima

ca Vui dopu di me atu fattu rima,

simu la scola di li Brindisini

Chimienti,Guarino,Cucci,Blasi e Indini,

adda’ nd’amu lassatu sulu unu

e doppu quiddu

nn nci sta cchiù nisciunu.

(R.C)

Uhe Papa Usti’

ca quistu mo è lu bellu

pigghia nna seggia

sta rriva Enniu Masiellu.

(E.M)

Ben ritrovati amici, buon mattino,

cantori del dialetto brindisino

mi unisco a Voi stavolta a tempo pieno,

ma forsi nd’era fattu propria a menu

e mo stau aqquai

ma senza cu mmi rraggiu

la vita in fondo è sulu nu passaggiu,

e allora Mestru Mimi’ intoniamo un canto

Brindisi fazzu

ma a quai sulu “Vin Santu”

E intanto io mo approfitto degli eventi

e faccio qualche domanda “ai residenti”

il tutto nel mio ruolo conclamato

di Sindaco Parlamentare e di Avvocato,

Virgilio ascolta senza cu uardi stuertu

mo m’ha spiegari tu ddo cazzu a muertu?!?

(R.C)

Cittu Masie’e cce sso sti paroli

lu sai ca lu Signori aqquai non vvoli?!?

(E.M)

Vagnù non nci pinsati iddu è Sovranu

sapi ca parlu cu llu cori sanu!!!

e poi vogghia risolvu sta pilea

chiamatimi nu picchi Carlo Stea

m’ava cunta’ddu giurnu ca si sonna

cu nci rricala a Lecci la culonna

e chiedo a nomi di li brindisini

cce sso’ culonni romani o bizantini?

D’un tratto il Padreterno da lontano

“Sempre Voi brindisini a far baccano”

ma Vi perdono senza pagar pegno,

e porgo il benvenuto in questo regno

a un Brindisino Doc che col suo impegno

con Voi li a Brindisi ha lasciato segno!!!

Di Maurizio Pesari