Neanche il tempo di concludere le festività natalizie che è già tempo di tornare al lavoro per cinque atleti della Junior Fasano, impegnati con la maglia azzurra.

Figura tra i sedici convocati della Nazionale Under 18 il classe 2001 Davide Pugliese, che parteciperà con la formazione allenata da Giuseppe Tedesco alla “Sparkassen Cup”, in programma a Merzig in Germania da oggi, 27 dicembre, al 29 dicembre. L’Italia affronterà alle 17.10 la rappresentativa tedesca, per poi tornare in campo domani alle 10 contro la Bielorussia ed alle 16.40 contro la Svizzera. Nella giornata del 29 in programma invece semifinali e finali, incrociandosi con l’altro girone composto da Saarland (il Länder federato tedesco relativo alla città ospitante la manifestazione), Polonia, Olanda e Islanda.

Fanno parte invece dei diciassette atleti selezionati per la Nazionale maggiore dal tecnico Riccardo Trillini i tesserati della Junior Pasquale Maione, Vito Fovio, Nicolò D’Antino e Giulio Venturi, impegnati ad Atene alle 19.30 sia domani che dopodomani, senza l’infortunato Demis Radovcic, in una doppia amichevole con la Grecia. Le gare contro la formazione ellenica, così come i match in programma a Merano il 5 gennaio alle ore 20 contro una rappresentativa dell’Alto Adige, e l’8 gennaio, stesso orario, contro Israele, fanno parte del percorso di avvicinamento alle fondamentali sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2019, calendarizzate al Pala Resia di Bolzano per l’11 gennaio (ore 19 contro la Romania), 12 gennaio (ore 19 contro l’Ucraina) e 13 gennaio (ore 20.45 contro le Fær Øer).

