Il Circolo Ippico Mitrano di Brindisi, storica Scuola di Equitazione Pugliese affiliata da ben 35 anni alla Federazione Italiana Sport Equestri , lancia una nuova iniziativa che ha lo scopo di diffondere le discipline equestri nella provincia di Brindisi.

Infatti durante i prossimi mesi ha programmato degli stage di avviamento riservati ad adulti di ambo i sessi tenuti da un Istruttore di Equitazione Federale

Il Presidente del Circolo Mitrano Francesco Ragione ha dichiarato che “l’Equitazione non è mai stata per noi “un lavoro”, ma è il nostro modo di vedere la vita, è una delle nostre passioni che non hanno mai avuto in tanti anni di vita del Circolo Mitrano alcun fine di lucro.

Per l’adulto l’equitazione può rappresentare un rapporto con la natura che manca nella vita quotidiana, un’attività sportiva fisicamente non troppo impegnativa ma psicologicamente molto appagante, una sfida con una attività nuova…

In una Scuola l’adulto vuole garanzie di serietà e di sicurezza. Vuole degli istruttori in grado di dare delle risposte culturalmente valide alle sue domande. Noi cerchiamo di essere tutto questo”

Inutile dire che possono partecipare indifferentemente donne o uomini, anche se non più giovani, purchè seriamente interessati alla bellissima esperienza di imparare a stare in sella e che le iscrizioni sono limitate.

Gli interessati per informazioni ed iscrizioni possono contattare la segreteria del Circolo, sita in Contrada Mitrano a Brindisi, superstrada 379 per Bari (uscita aeroporto) ogni pomeriggio dalle 16 alle 19 o consultare .www.circoloippicomitrano.eu.