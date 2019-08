Contratto Istituzionale di Sviluppo “CIS” è all’oggetto di una lettera aperta inviata al Sindaco di Brindisi da Raffaele Iaia, commissario cittadino dell’UDC.

Di seguito ne riportiamo integralmente il testo:

Sig. Sindaco apprendiamo dalla stampa l’evolversi degli incontri tra Comune, associazioni datoriali e sindacati per un percorso partecipato di idee progettuali per il così detto Contratto Istituzionale di Sviluppo, che sarà finanziato dal Governo Nazionale.

Riteniamo importante il percorso intrapreso, ma guai sig. Sindaco se non ritiene utile mettere intorno al tavolo gli ordini Professionali e tutti i partiti politici che da tempo si spendono su tutti i tavoli regionali e nazionali per l’interesse comune del territorio.

Non pensi che sia sufficiente la elaborazione di 6/7 schede progetti preliminari per poter soddisfare una programmazione così complessa per interventi importanti a medio e lungo termine.