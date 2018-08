La festa dei santi patroni di Cisternino, Quirico e Giulitta, che quest’anno ricorre nei giorni 4, 5 e 6 agosto, è un’immagine piena di tradizione, bellezza e allegria. Il comitato organizzatore della festa patronale si è prodigato per riportare la celebrazione al “centro del paese”.

In questo secondo anno di mandato l’ambizione è quella di migliorare quanto fatto durante il primo anno, soprattutto con l’aiuto e l’impegno di tutta la comunità cistranese, per rendere ancora più viva e sentita, questa manifestazione tradizionale, ma sempre attuale nei contenuti. Grande offerta musicale con i concerti bandistici delle orchestre di Conversano e Bracigliano, con il concerto del lunedì sera di Luisa Corna accompagnata dalla “Dolphins Jazz Band” e la riconferma, dopo il successo dello scorso anno, del direttore artistico Manuel Manfuso, presidente dell’Associazione Smile, che ha accuratamente selezionato due street band itineranti che animeranno le vie del centro storico insieme a spettacoli di giocoleria, magia e bolle di sapone.



Presenza importantissima quest’anno, quella del bravissimo “Uomo Orchestra” Partenope, il suo nome fà capire già molto.

In Corso Umberto il mercatino dell’artigianato di qualità, accompagnato dalle note del duo sax/chitarra, sempre a cura dell’Associazione Smile, che per l’occasione presenta i migliori artigiani della Puglia. Novità di quest’anno è il truck food in piazza Marconi, con specialità da street food di grande qualità ed altre sorprese pronte per quanti accorreranno per festeggiare in nostra compagnia. Non mancherà, come di consuetudine, il luna park e lo spettacolo pirotecnico del lunedì sera, a conclusione della festa. Buon divertimento