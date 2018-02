Grazie ai finanziamenti della Regione Puglia potrà essere possibile riqualificare il Parco Colemi di Tuturano. Questo il pensiero di Vincenzo Sanapo, di Cittadinanza Attiva Tuturano, che ha inviato una lettera aperta al Commissario Prefettizio Santi Giuffrè, al Dirigente Servizio Parchi e Aree naturali protette Gaetano Padula ed al Direttore dei parchi e aree protette del Comune di Brindisi Dott. Giovanni Nardelli.

Questo il testo integrale della missiva:

Oggetto: Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale: pubblicazione avvisi Regione Puglia

Egregio Commissario Prefettizio,

lo scorso 8 febbraio 2018, con la determina dirigenziale n.25, la Regione Puglia ha approvato i seguenti avvisi pubblici: Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi, Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri e Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale. La dotazione finanziaria complessiva è di € 39.000.000,00 da suddividere secondo la seguente ripartizione:

– Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi: € 13.000.000,00;

– Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri: € 13.000.000,00;

– Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale: € 13.000.000,00;

fissando in € 1.300.000,00 l’importo massimo del contributo da assegnare a ciascun progetto ammesso al finanziamento.



E’ un occasione da non perdere per il Comune di Brindisi che, attraverso questo bando, potrebbe trovare le risorse per riqualificare il Parco Colemi di Tuturano, un parco naturale che dista un chilometro dal centro abitato e che fa parte della riserva naturale regionale orientata bosco di Santa Teresa e dei Lucci.

Parco Colemi attualmente risulta essere notevolmente degradato. Necessita di interventi di riqualificazione, di rimboschimento, di recupero infrastrutturale. Potrebbe essere l’occasione per rinaturalizzare l’intera area ampliando i suoi confini, riqualificare le strade di accesso al parco, prevedere un’adeguata cartellonistica, illuminazione, una nuova recinzione in pietra, parcheggi, ecc.

Pertanto chiediamo alla struttura Comunale di redigere quanto prima il progetto di riqualificazione di Parco Colemi per poter essere candidato al suddetto bando della Regione Puglia che scade fra poco meno di 90 giorni.

Confidando nel sicuro e positivo accoglimento da parte dell’Amministrazione Comunale, che certamente saprà dare ascolto alle aspettative e ai bisogni della Comunità Tuturanese, porgiamo cordiali saluti.

Tuturano- Brindisi 11/02/2018

Cittadinanza Attiva Tuturano

Vincenzo Sanapo