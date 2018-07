Legalità e trasparenza prima di tutto. Due questioni urgenti da sottoporre al nuovo sindaco di Brindisi. Nei giorni scorsi si è resa disponibile la rendicontazione riguardante le spese sostenute per la manifestazione del Vinibus Terrae, anno 2017.

Dai dati emersi parrebbe che la proporzione tra compartecipazione ai costi totali della manifestazione, stabilita dal Commissario nella misura di euro 40.000 dell’importo preventivato, e spesa effettivamente sostenuta dagli organizzatori non sia stata rispettata. Se così fosse – poiché non è chiaro – a fronte di quanto realmente speso dagli organizzatori, il contributo comunale stanziato risulterebbe maggiore di quello regolarmente dovuto o comunque sproporzionato rispetto a quello originariamente parametrato sulle spese preventivate. In questo caso sussisterebbe una violazione di legge sulla quale il sindaco Rossi dovrebbe tempestivamente intervenire chiedendo indietro parte del danaro, se già pagato, o pagandone di meno se non ancora erogato, oltre ad attivare le necessarie misure sanzionatorie ove occorressero.

Inoltre non è ben chiara la copertura finanziaria dell’intera manifestazione; cioè oltre ai soldi stanziati dall’amministrazione comunale, la copertura dell’intera manifestazione come è avvenuta, come è stata giustificata?

La seconda questione riguarda la fornitura di carburante ai mezzi del Comune di Brindisi e della Brindisi Multiservizi. Sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale verificasse se tale fornitura risponda ad un affidamento del servizio ancora valido secondo i parametri di legge vigenti e quale sia il ruolo decisionale del Comune di Brindisi nella scelta del fornitore, sempre nel rispetto della particolare norma disciplinante le forniture di carburante, che vede partecipi anche autorità sovracomunali.

Massimo Ciullo

Consigliere comunale della Lega