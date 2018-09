In occasione del periodo autunnale si sta predisponendo un calendario/cartellone di iniziative denominato “Colori d’Autunno” 2018 quale ‘contenitore’ per migliorare l’aspetto comunicativo e organizzativo.

Pertanto si invitano tutti i soggetti interessati (Consulta delle Associazioni, Associazioni, Gruppi, Centri Ricreativi, Parrocchie, Scuole di ogni ordine e grado, Enti, privati, ecc.) che hanno in programma uno o più eventi pubblici (culturali, turistici, promozionali, ambientali, sportivi, gastronomici, religiosi, scolastici, sociali, ecc.) tra il 1° ottobre e il 18 novembre, e che intendono essere inseriti nel cartellone degli eventi autunnali “Colori d’Autunno” 2018”, a comunicarli in forma ufficiale presso l’Ufficio Protocollo del Comune consegnando apposita richiesta/comunicazione a mano, per posta, tramite mail (protocollo@ceglie.org) o pec (protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it) entro VENERDI’ 28 SETTEMBRE alle ore 12.00.