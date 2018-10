I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale hanno tratto in arresto in flagranza di reato di coltivazione illegale di sostanze stupefacenti, un 26enne del luogo. I militari a seguito di perquisizione domiciliare hanno rinvenuto nel giardino attiguo all’abitazione alla periferia della città, celata tra la vegetazione presente una pianta monumentale di marijuana dell’altezza di circa 2 metri. Al rigoglioso arbusto che presenta numerosissime infiorescenze gli era stato costruito attorno una struttura per ripararla con assi in metallo e legno coperti da un telone in plastica trasparente, per proteggerla da occhi indiscreti e dalle avverse condizioni meteo soprattutto la grandine. La stessa è stata estirpata e sottoposta a sequestro. L’arrestato dopo l’espletamento delle formalità di rito è stato assoggettato alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione.