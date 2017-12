Ecco di seguito il vademecum di AIDAA per salvaguardare fido e micio dai fuochi d’artificio, ogni anno sono almeno 25.000 gli animali che rimangono vittime diretti o indiretti della notte di San Silvestro.

Fido e i fuochi d’artificio

1. Non mostrarsi troppo protettivi, alimenta le loro paure



2. Tenerli in appartamento, meglio se in una stanza in penombra e lontana dai rumori



3. Minimizzare l´impatto dei botti accendendo la musica



4. Non tenerli legati alla catena potrebbero strozzarsi



5. Passeggiare con il cane saldamento al guinzaglio, facendo attenzione per i cani anziani e cardiopatici



6. Assicurarsi per tempo che siano facilmente identificabili con microchip, tatuaggio e medaglietta



7. Se l´animale vi sfugge di mano cercatelo nei canili e comunicate la scomparsa presentando denuncia di smarrimento ai vigili, carabinieri o polizia, avvisate le associazioni animaliste e i siti internet che si occupano di cani scomparsi (per AIDAA sportelloanimali@libero.it, oppure telefonare al 392 6552051)



8. Non rafforzare la loro paura dei botti agitandovi

Micio e i fuochi d’artificio

1. Non guardarli negli occhi, potrebbero diventare aggressivi

2. Manifestare indifferenza accendendo musica o tv

3. Non lasciarli soli in giardino ed in balcone in quanto potrebbero farsi male, scappare o buttarsi di sotto

4. Preparargli un rifugio alternativo già individuato magari sotto il letto

5. Anticipare l´orario dei bisogni e nei casi più gravi chiedere al veterinario di fiducia un blando sedativo per tranquillizzarli

6. Assicurarsi per tempo che siano identificabili per microchip o tatuaggio

7. Se il gatto scompare cercarlo subito in zona, potrebbe essersi nascosto poco distante da casa 8 preparare una locandina con foto e numeri telefonici, affiggerla vicino a casa e diffonderla via internet sui siti animalisti