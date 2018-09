I Carabinieri della Stazione di Ostuni, a conclusione degli accertamenti esperiti in seguito alla querela presentata lo scorso 25 agosto da un 46enne di Brindisi, hanno deferito in stato di libertà per lesioni personali, minacce e danneggiamento, un 36enne di Carovigno, commerciante ambulante di frutta e verdura.

In particolare, l’uomo al culmine di una lite scaturita per la compravendita di frutta e verdura presso la sua bancarella, ha minacciato e strattonato il denunciante facendolo rovinare a terra provocandogli un “politrauma da aggressione”, giudicato guaribile in giorni 5 s.c., oltre al danneggiamento degli indumenti indossati.