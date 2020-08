Approvate le delibere di affidamento delle due piscine comunali tramite procedura negoziata

Oggi l’amministrazione comunale ha deliberato in giunta l’affidamento della gestione delle piscine comunali, quella situata al rione S.Elia e quella in contrada Masseriola, mediante procedura negoziata per la durata di un anno, per coprire la stagione dall’autunno 2020 fino alla primavera 2021.

Nel Piano di riequilibrio finanziario approvato in consiglio comunale il 9 gennaio 2020, è stata prevista l’alienazione delle due piscine comunali, le cui procedure sono in corso di definizione.

Dato che l’iter procedurale non garantisce la sicurezza della vendita delle due strutture entro tempi certi, l’amministrazione ha scelto di assicurare la continuità delle attività con l’affidamento tramite procedura negoziata.

“Sappiamo quanto sia importante non interrompere l’attività fisica di adulti e bambini che frequentano le due strutture comunali, – dichiara l’assessore allo Sport Oreste Pinto – così come è fondamentale portare avanti l’utilizzo degli impianti e presidiare gli spazi, per questo procediamo con un affidamento snello in attesa che le procedure di vendita facciano il loro iter”.