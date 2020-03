L’amministrazione comunale comunica che il pagamento delle rette degli asili nido non sarà dovuto fino alla ripresa delle attività educative.

Nel frattempo gli uffici stanno valutando modalità e tempi per il recupero, da parte delle famiglie, delle mensilità già pagate (in riferimento al mese di marzo 2020) con un metodo di compensazione per le somme già versate a fronte del servizio non fruito a causa della sospensione delle attività educative per l’emergenza Covid-19.

Per coloro che hanno pagato la retta relativa al mese di marzo ma che non intendano più fruire del servizio asilo nido fino al termine dell’attività nel corrente anno o anche nel caso in cui il servizio non dovesse riprendere, si procederà al rimborso della suddetta quota.