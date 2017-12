Domani alle ore 17:30, presso il wine bar Binario 23 continua la prima edizione della rassegna “Aperitivo Filosofico”, curata dalla dottoressa Federica Caniglia , organizzata dall’associazione il Giunco ed il wine bar Binarion23, con la collaborazione della Società Dante Alighieri – Comitato di Brindisi e la Mondadori Store di Brindisi e con il patrocinio del Comune di Brindisi.

Nel secondo appuntamento, la professoressa Teresa Nacci, dialogherà con Federica Caniglia, autrice del libro, Lo sguardo del grande schermo.

La filosofia sui set di Vittorio De Sica (Gruppo Albatros – Il Filo). A partire da cinque film della vasta produzione cinematografica del grande cineasta italiano esponente del neorealismo, Vittorio De Sica, ci si interrogherà su alcuni temi d’interesse della tradizione filosofica, dalla condizione esistenziale dell’essere umano al discorso di identità e giustizia, dimostrando come il cinema è filosofia.

L’ingresso alla presentazione è libero.



Federica Caniglia (Brindisi, 1987), Dopo la maturità socio-psico-pedagogica, consegue nel 2012 con il massimo dei voti la laurea magistrale in Scienze Filosofiche, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche e blog occupandosi principalmente di cultura e di comunicazione sociale. Ha curato e coordinato diversi eventi culturali, tra cui le iniziative previste per il mese della memoria. Per la rivista on-line Filosofia e Nuovi Sentieri, ha pubblicato due articoli dai titoli: Pubblicità Televisiva: Carosello,“La favola del consumo” (2017) e “Cinema e memoria: “immaginare” la Shoah. Considerazioni e prospettive di ricerca” (2015). Per la cas a editrice Gruppo Albatros – Il Filo, ha pubblicato un saggio dal titolo, Lo sguardo del grande schermo. La filosofia sui set di Vittorio De Sica. (maggio 2017).

Ufficio Stampa

IL GIUNCO a.p.s.