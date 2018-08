Nella sede di Confesercenti Brindisi, a margine dell’ultima lezione del corso di inglese commerciale organizzato dal DUC Brundisium, si è svolta la consegna degli attestati agli esercenti che hanno partecipato all’iniziativa.

Un’interessante esperienza formativa che interpreta pienamente la filosofia del distretto urbano nato anche come strumento in grado di fornire servizi di qualità ai commercianti e ai cittadini/turisti oltre che come centri commerciali all’aperto, unica valida alternativa, non solo d’estate, ai centri di grande distribuzione i quali, come ampiamente testimoniano fatti di cronaca più o meno recenti, hanno mostrato oggettivi limiti, in termini si sicurezza, nell’ospitare eventi pubblici di intrattenimento.

Il corso di lingua inglese, iniziato il 3 luglio e tenuto dalla docente Gianna Carriero, ha previsto un pacchetto di 20 ore, suddiviso in 10 lezioni, al quale hanno aderito oltre venti commercianti che con entusiasmo hanno voluto cogliere al volo l’opportunità formativa gratuita, opportunità che gli consentirà di accogliere in maniera più adeguata e professionale i potenziali clienti stranieri.

Al termine del percorso formativo l’assessore alle attività produttive del Comune di Brindisi, Oreste Pinto, ha consegnato gli attestati di partecipazione ed ha ribadito che la civica amministrazione crede fortemente nel Distretto come strumento di rilancio del tessuto urbano.

“Queste sono le attività che fanno crescere il commercio, per questo hanno il sostegno dell’amministrazione comunale– ha esordito l’assessore Pinto- so che a breve partirà anche il corso di commercio on line. Inoltre stiamo pensando ad interventi che possano migliorare il decoro urbano, intendiamo garantire maggiori servizi, come ad esempio la filodiffusione, e migliorare le vie di accesso al centro urbano nella consapevolezza che il Distretto Urbano sia un’occasione di crescita non solo per il commercio, ma per la città intera. Per i commercianti da un lato e per i cittadini dall’altro”

Segno tangibile del successo di questa esperienza è il fatto che i commercianti protagonisti del corso di inglese di primo livello abbiano già manifestato la propria disponibilità a partecipare a corsi di livello superiore, come una sorta di formazione continua.