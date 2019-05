Si è concluso il tour che ha toccato varie località della provincia di Brindisi di alcuni Istituti Scolastici che l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco della sez. di Brindisi ha portato a termine nella mattinata odierna (n.d.r. 21.05.2019), il 2° dei due incontri c/o L’ Istituto Comprensivo di Francavilla Fontana nel plesso “Bilotta” dopo che già era stata completata quella del plesso “Montessori”, nel quale erano presenti nell’aula magna tutte le classi di alunni della terza media, oltre ai loro docenti.

Gli stessi, sono stati informati e formati sulla prevenzione ed eventuale intervento che si adottano in tutti i casi di pericoli che si possono presentare all’improvviso, e tra l’altro come chiedere correttamente aiuto nei casi più gravi agli organi preposti, sia nelle piccole emergenze quotidiane che nelle calamità e disastri, dove proprio i Vigili del Fuoco intervengono con impellenza nella salvaguardia delle vite umane, di animali e dei beni culturali.

L’incontro tenuto dal Pres. dell’A.N.VV.F. sez. di Brindisi Maurizio Saponaro ha centrato l’obiettivo di trasmettere i “Consigli sulla Sicurezza”, e spiegare inoltre come funziona tutta la macchina organizzativa della Protezione Civile, al fine di esortare i giovani ad essere partecipi in maniera attiva in questo contesto che tutti noi ne facciamo parte integrante, e nei casi di bisogno dare il proprio aiuto in maniera volontaria e disinteressata.

La lezione interattiva è stata presentata con l’ausilio di slide, diapositive e videoclip, che ha coinvolto tutti gli alunni in maniera molto esaustiva.

Al termine degli argomenti trattati, è stato chiesto ai ragazzi se i “Consigli sulla Sicurezza” sono stati utili ad arricchire il loro bagaglio culturale, all’unanimità hanno risposto positivamente, tutto questo fa sì che si rafforzano ancor più i rapporti tra le Scuole e L’Associazione dei Vigili del Fuoco sez. di Brindisi, per continuare un bel percorso nel tempo ad educare i ragazzi nel prendere sempre più coscienza dei pericoli che ci circondano e conseguentemente saperli fronteggiare.