Botta e risposta tra il vicepresidente del COnsiglio Comunale di Brindisi, Massimiliano Oggiano ed il Presidente Giuseppe Cellie dopo quanto accaduto oggi nella conferenza dei capigruppo.

Scrive Oggiano a Giuseppe Cellie:

Egregio Presidente,

prendo spunto della convocazione relativamente alla conferenza dei capigruppo per oggi ore 15 tengo a evidenziarle alcune criticità:

1. Lei che è tanto ligio al regolamento lo ha violato all’articolo 14 comma 4 omettendo di convocarmi in qualita di componente dell’Ufficio di Presidenza o quanto meno comunicarmi l’intenzione di convocare la conferenza dei capigruppo per oggi;

2. stessa omissione commessa per la comunicazione inoltrata oggi ai capigruppo sull’indicazione dei componenti delle commissioni consiliari;

3. molti consiglieri raggiunti dalla pec di convocazione non hanno potuto sapere l’oggetto della convocazione in quanto non si poteva aprire l’oggetto della stessa;

4. sono venuto inoltre a conoscenza che ieri 12 c. m. c’è stata una riunione convovata dall’Amministrazione comunale con i sindacati e i lavoratori della mensa e del servizio di integrazione scolastica; sin qui nulla da eccepire. Ma scoprire che a tale riunione erano presenti consiglieri di maggioranza Lei compreso (in qualità di cosa?) nonché il segretario cittadino del PD mi lascia basito e mi induce a riflettere e a esprimere con vero rammarico forti perplessità sulla idea che Lei e la sua Amministrazione avete di gestione della cosa pubblica; la stessa non puo essere piegata ai desiderata di una parte politica ( la sua maggioranza) senza che la opposizione tutta venga adeguatamente informata e lasciare alla stessa la facoltà di decidere se partecipare o meno! Il Comune di Brindisi non è un affare di famiglia dove possono partecipare solo le persone che Le/Vi aggradano. Il Comune è un istituzione da gestire con le leggi e le regole. Altro è la gestione del condominio di casa sua o dei componenti di giunta. Tralascio al prossimo ufficio di Presidenza le valutazuoni sulla gestione molto discutibile della seduta consiliare sel 10 settembre u.s. Queste scorrettezze sono sufficienti ad indurmi a essere indignato e a disertare la conferenza dei capigruppo di oggi.

Questa la risposta di Giuseppe Cellie, presidente del Consiglio Comunale:

In riferimento alla nota diffusa dal Vice presidente del Consiglio Comunale, Cons. Massimiliano Oggiano, mi preme precisare che l’odierna Conferenza dei Capigruppo è stata convocata nel pieno rispetto del Regolamento del Consiglio Comunale, ed in particolare dell’Art.13 comma 4, e con le modalità decise in sede proprio di Conferenza dei Capigruppo.

A conferma, si sottolinea che per le stesse ragioni di conformità, la Conferenza dei capigruppo si è regolarmente svolta con la presenza di tutti i gruppi consiliari fatta eccezione per quello rappresentato dal consigliere Oggiano.

Tanto dovevo e ogni altro aspetto sarà trattato, nel rispetto del ruolo che rivesto e del Consiglio Comunale tutto, nella sede prevista dal regolamento, l’Ufficio di Presidenza.