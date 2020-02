La manutenzione degli edifici scolastici e in generale la sicurezza degli studenti e degli insegnanti è uno degli obiettivi principali che il centrosinistra al governo dell’ente Provincia con il Presidente Riccardo Rossi si è posto sin dal proprio insediamento. Infatti nel programma triennale dei lavori pubblici, approvato solo dalla maggioranza di centrosinistra in consiglio provinciale a settembre scorso, sono state stanziate importanti risorse per gli edifici scolastici di pertinenza della Provincia di Brindisi per gli anni 2019/2021. Oltretutto, come già anticipato qualche giorno addietro, anche l’ultima legge di bilancio dello Stato ha previsto investimenti in sicurezza e riqualificazione per gli edifici scolastici che ricadono nelle competenze degli enti provinciali. È evidente che le criticità sono molteplici ed è necessario quindi valutare priorità e urgenze che non possono essere individuate per appartenenza territoriale, ma devono essere ponderate dai tecnici, in base ad effettive esigenze.

Per questo ci sorprendono (in verità non più di tanto…) le dichiarazioni della consigliera Lucia Trinchera della Lega che richiede un incontro in cui stilare un programma di interventi per le scuole della provincia. Se solo la stessa e tutti i colleghi consiglieri di centrodestra invece di arroccarsi in posizioni irragionevoli e incomprensibili che hanno portato a non condividere eventuali criticità, che comunque sono state approfondite dagli uffici tecnici provinciali, si fossero confrontati in consiglio provinciale sulla delibera del piano triennale dei lavori pubblici, avrebbero evitato di creare confusione e di far passare messaggi fuorvianti.

Auspichiamo, perciò, che la ragione e la responsabilità possano ritornare alla base del confronto evitando la demagogia che non porta a nulla di costruttivo ma diventa solo, con le imminenti elezioni regionali, inutile speculazione politica.

Gruppi consiliari centrosinistra Provincia di Brindisi