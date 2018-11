Dopo la grande partecipazione riscontrata all’incontro di Brindisi, i creativi della Provincia si incontrano nuovamente a Mesagne presso il laboratorio urbano Lab Creation per mappare insieme le esigenze del settore e dar vita ad un “local atelier delle creatività” che possa erogare servizi utili e affiancarli nella loro crescita.

“Il settore creativo ha tante anime differenti. – spiega Cinzia Lagioia, direttrice del Distretto produttivo Puglia Creativa promotore, all’interno del progetto Interreg TRACES, del tour “Creativi, di cosa avete bisogno per diventare grandi?” – Ci sono imprese, associazioni culturali, partite iva operanti nel settore performing arts, cinema, design, software, videogame, architettura, editoria, multimedia. In Puglia, si tratta di un sistema che corrisponde al 4,1% del prodotto interno lordo della Regione”.

“Far crescere il settore culturale e creativo – continua Lagioia – può rappresentare una svolta per l’economia dei territori, perché genera occupazione principalmente per i più giovani”.

Con l’obiettivo di far crescere numericamente e qualitativamente chi si occupa di creatività, il Distretto Produttivo Puglia Creativa ha intrapreso un tour delle Province pugliesi: 12 incontri, per comprendere meglio le peculiarità di ogni territorio e programmare nuove strategie ed azioni incisive.

La prossima tappa avrà luogo giovedì 15 novembre alle ore 16.00 a Mesagne, presso il Laboratorio urbano Lab Creation. All’incontro parteciperanno anche Anna Maria Scalera, assessore Attività Produttive e Turismo e Marco Calò, assessore del Comune di Mesagne alla Cultura, Istruzione e Beni Monumentali.

• Quali sono, le reali necessità delle imprese creative?

• Di quali servizi hanno bisogno per crescere e svilupparsi?

Queste le due domande fondamentali alle quali si darà una risposta nel corso del meeting. Creativi mesagnesi e del resto della Provincia brindisina, siete tutti invitati!

Programma:

h. 16.00: presentazione del progetto “TRACES – TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem” e dei dati sullo stato delle imprese culturali e creative nella provincia di Brindisi

h. 16.30: “I creativi siamo noi” – pitch di presentazione delle imprese culturali e creative. Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi, qui

h. 17.30: Working groups: “Di cosa hai bisogno per diventare grande?”

h. 18.30: conclusioni

A chi è rivolto l’incontro: imprese, associazioni culturali, partite iva operanti nel settore performing arts, cinema, design, software e videogame, architettura, editoria, multimedia ed ogni altro settore in cui la creatività si sprigiona.

Info sugli incontri territoriali: traces@pugliacreativa.it | cell. 371-3087348

Il percorso di partecipazione, così come la nascita dei Local Atelier, sono realizzati nell’ambito del progetto di cooperazione territoriale europea TRACES – TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem – finanziato dal programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 che intende promuovere l’imprenditorialità creativa e la crescita delle imprese culturali e creative come motori dello sviluppo locale inclusivo e sostenibile in Puglia e Grecia. Capofila del progetto è l’Università del Salento-Dipartimento di Scienze dell’Economia con due partner italiani, Tecnopolis Parco Scientifico Tecnologico di Bari e il Distretto Produttivo Puglia Creativa e due partner greci, l’Associazione Ellenica di Management e la Camera di Commercio di Achaia.