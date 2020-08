Continuano le attività del calendario “Viaggio – esperienze e laboratori al Parco di Agnano e al Museo Civico Archeologico”, proposto dall’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni e curato da “Ostuni Museo Diffuso”, un collettivo d’imprese formato da M’Arte Turismo, Ar.Tur Luoghi d’Arte, Gaia Environmental Tours, Puglia Experience Lab e VivArch.

Il programma di “Viaggio”, con le sue numerose attività di animazione culturale, intende valorizzare e promuovere il patrimonio archeologico, naturalistico, storico e culturale del polo museale ostunese con esperienze e laboratori che ravviveranno i luoghi della cultura cittadina fino al 27 settembre 2020. Adulti e bambini, cittadini ostunesi e ospiti del territorio, troveranno nel calendario di “Viaggio” una valida alternativa culturale per vivere appieno le molteplici sfaccettature del territorio.

Nell’ultimo fine settimana d’agosto sono previste al Parco di Santa Maria d’Agnano passeggiate e laboratori di archeologia divulgativa, volti alla scoperta del fascino naturalistico e archeologico del luogo. Chi sceglie invece di godersi gli ultimi giorni di agosto tra i vicoli della Città Bianca, potrà divertirsi in famiglia partecipando ai percorsi tematici e alle attività ludico culturali che si terranno nel Museo Civico Archeologico.

Sabato 29 agosto, a partire dalle ore 18, al Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria d’Agnano è prevista l’attività “Profumi e colori della natura”. Durante la passeggiata i partecipanti scopriranno i profumi e i colori delle piante della macchia mediterranea, che da sempre continuano incontrastate a vivere il loro ciclo naturale, regolato dalle fioriture e dalla maturazione dei frutti; inoltre, ne conosceremo l’utilizzo nella vita quotidiana del passato e in quella contemporanea.

Sempre sabato 29 agosto, a partire dalle ore 18, il Museo Civico Archeologico sarà animato da una divertente visita tematica, “Giocando con i Messapi”. Durante la visita al museo, i bambini e le loro famiglie, conosceranno la cultura degli antichi Messapi ed, in particolare, i giochi che nel VI secolo a.C. intrattenevano sia i grandi che i piccoli. Durante l’attività tutti i partecipanti potranno cimentarsi nel lancio degli astragali e della trottola, sfidare la fortuna con le “tesserae lusoriae” e scoprire i molteplici usi delle noci.

Domenica 30 agosto altre attività vedranno protagonisti il Parco di Santa Maria d’Agnano e il Museo Civico Archeologico. A partire dalle ore 18 il Museo Civico Archelogico offrirà ai suoi visitatori una intrigante attività didattica, “Un Giallo al Museo”. Durante l’attività le sale del Museo diventeranno lo scenario della scomparsa di un personaggio misterioso. In questo grande set cinematografico i piccoli detective, aiutati dai genitori, cercheranno di risolvere enigmi e misteri e di raccogliere tutti gli indizi che consentiranno loro di scoprire la storia del personaggio misterioso ed il motivo della sua scomparsa.

Contemporaneamente, al Parco di Santa Maria d’Agnano, si svolgerà “Agnano ai tempi del Paleolitico”, laboratorio di archeologia divulgativa che, tramite il racconto e la visione degli strumenti, consentirà ai visitatori di conoscere l’evoluzione dell’uomo dal paleolitico all’età messapica.

Si ricorda che è possibile visitare il Museo Civico Archeologico tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, con visite guidate gratuite; inoltre, eccezionalmente in occasione delle feste patronali, il Museo Diocesano di Ostuni sarà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 21.

Le attività previste nel programma “Viaggio” sono incluse nel biglietto d’ingresso del Museo Civico, del Parco Archeologico e del Museo Diocesano e continueranno fino al 27 settembre.

Nel rispetto delle misure di sicurezza Anti Covid 19 è fortemente consigliata la prenotazione al numero: 329 1668064.

Si raccomanda i partecipanti di portare con sé la mascherina e di evitare la partecipazione in caso di stato febbrile o di difficoltà respiratorie.