I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi, a conclusione degli accertamenti ispettivi finalizzati a contrastare il lavoro sommerso e irregolare, nonché la verifica del rispetto della specifica normativa, hanno deferito in stato di libertà nove persone in qualità di rappresentanti, titolari o amministratori di aziende, ritenuti responsabili, a vario titolo, delle violazioni contemplate dal Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno:

– controllato 11 aziende, di cui 10 sono risultate irregolari;

– controllato 15 lavoratori, di cui 5 irregolari e 10 “in nero”;

– contestato violazioni penali per un importo totale di ammende di € 56.200;

– contestato violazioni amministrative per un importo totale di € 36.500;

Nel prosieguo degli approfonditi accertamenti, gli operanti hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di manodopera “in nero”, nei confronti di una ditta operante nel settore edilizio.