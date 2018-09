I Carabinieri della Stazione di Ostuni nel corso di mirato servizio finalizzato a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici hanno segnalato all’Autorità Amministrativa una studentessa di Ostuni e uno studente di Carovigno entrambi 18enni. Gli stessi a seguito di un controllo effettuato nelle immediate adiacenze del liceo scientifico “Calamo-Pepe” di Ostuni, sono stati trovati in possesso: la studentessa di un involucro contenente grammi 1,5 di hashish che teneva occultato nello zainetto, mentre il giovane di una bustina di cellophane contenente grammi 1,1 di marijuana celata negli slip. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. La particolare attività di prevenzione nei pressi degli istituti scolastici della provincia di Brindisi, è stata svolta in ossequio alle disposizione impartite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dal Prefetto di Brindisi, Dottor. Valerio Valenti, il quale ha espressamente sensibilizzato le Forze dell’Ordine nella specifica azione di prevenzione e contrasto all’annoso fenomeno.