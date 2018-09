Nell’ambito dei controlli operati dai Carabinieri appartenenti al Comando di Brindisi sono state messe a segno alcune operazioni repressive dei fenomeni dello spaccio di droga e di guida dopo aver abusato di bevande alcooliche.

I Carabinieri della Compagnia di Fasano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un disoccupato di 19 anni. E’ accaduto intorno alle 04.00 nella centralissima Via Roma quando, alla vista dei Carabinieri, il giovane si è allontanato repentinamente. Dopo un breve inseguimento a piedi, il 19enne è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. Nelle tasche dei pantaloni e negli slip aveva 15,8 grammi di hashish e 6,6 grammi di marijuana, suddivise in dosi.

Sempre a Fasano sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa, quali assuntori di sostanze stupefacenti un 22enne ed un 25enne. Il primo è stato trovato in possesso di 1,45 grammi di hashish, 2,1 grammi di marijuana e 3,1 grammi di semi della medesima sostanza, occultati in un contenitore nella sua camera da letto mentre il secondo è stato trovato in possesso di 1,1 grammi di hashish, celati in una scatola posta nella sala da pranzo della sua abitazione.

I Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno deferito in stato di libertà, per guida in stato di alterazione psico–fisica per uso di sostanze stupefacenti, un 35enne di Francavilla Fontana. L’uomo controllato alla guida di un’autovettura in contrada Angeluzzi nel Comune di San Michele Salentino e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 6,98 grammi di hashish e 0,05 grammi di marijuana. I conseguenti accertamenti sanitari espletati presso l’ospedale di Francavilla Fontana hanno permesso di accertarne la positività ai cannabinoidi; ritirata la patente di guida.

I militari della stessa compagnia hanno segnalato all’Autorità Amministrativa tre giovani trovati a fumare uno spinello contenente 1 grammo di marijuana. Si tratta di un 29enne di San Michele e di un 19enne ed un 23enne di San Vito dei Normanni.

Sotto il fronte del controllo sugli abusi di sostanze alcoliche si segnala che i Carabinieri della Stazione di San Donaci hanno deferito in stato di libertà un 29enne del luogo, il quale, controllato alle ore 05.00 alla guida di un’autovettura, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze alcoliche; ritirata la patente di guida.

A Cisternino, invece, un 19enne è stato deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol dopo che è stato sorpreso alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico superiore al limite consentito (0,54 g/l);