Due persone arrestate in flagranza di reato di concorso in detenzione al fine di spaccio di stupefacente, quattro persone segnalate quali assuntori, 220 grammi di hashish recuperato.

Questo è il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi nel centro storico della città. La particolare attività di prevenzione generale è stata svolta in ossequio alle disposizioni impartite dal Prefetto di Brindisi Dottor Valerio Valenti, che nel corso di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha richiamato l’attenzione sul grave disagio segnalato da alcuni residenti del centro storico della città di Brindisi, nonché sul nocumento arrecato alle strutture ricettive presenti nelle zone adiacenti al Teatro Verdi, lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’abuso di bevande alcoliche che determinano una situazione gravemente lesiva del decoro urbano.

Nel corso dell’attività i militari del Nucleo Investigativo hanno tratto in arresto in flagranza di reato di concorso in detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti Marta Bova 25enne unitamente ad altra donna 25enne entrambe di Brindisi. Le arrestate sono state bloccate nella flagranza di spaccio, tra via Tarantafilo e Vico De Ranieri alle spalle del Teatro Verdi, da dove si irradia una serie di stradine non percorribili con autoveicoli.

La Bova custodiva nella tasca posteriore destra dei pantaloni un involucro con 64 grammi di hashish nonché altri due involucri con rispettivamente grammi 5,20 e 2,60 sempre di hashish. La perquisizione domiciliare a carico dell’altra donna ha portato al rinvenimento di ulteriori 146 grammi di hashish suddivisi in due involucri unitamente ad un bilancino di precisione che aveva occultato sotto il serbatoio d’acqua in zinco collocato sul lastrico solare dell’abitazione. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Le due arrestate espletate le formalità di rito sono state condotte nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.

Sempre nel corso dei controlli nell’ambito delle stradine del centro storico i Carabinieri della Stazione Centro e della Stazione Casale hanno segnalato all’Autorità Amministrativa, 4 persone del luogo sorprese mentre fumavano uno spinello. Sottoposti a perquisizione nella tasca di uno dei quattro è stato rinvenuto un involucro di carta stagnola con 1 grammo di hashish, il tutto sottoposto a sequestro.