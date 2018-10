La SSD Brindisi FC comunica che, il 4 ottobre alle ore 18.00, si giocherà l’andata del quarto di finale di coppa Italia tra Brindisi ed Altamura. I biglietti, in pre vendita, saranno disponibili dal pomeriggio odierno presso l’edicola L’ideario sita in via Verona 30 e presso la sede del Brindisi in via B. Brin. Si ricorda che, in pre vendita il biglietto costerà un euro in meno per ogni settore. Per questa occasione la gradinata resterà chiusa.