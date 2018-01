I Carabinieri della Stazione di Latiano hanno tratto in arresto in flagranza di reato Damiano Russo, 34enne residente a Torre Santa Susanna, per furto aggravato.

L’uomo, nel pomeriggio di ieri, è stato sorpreso dai militari operanti in contrada Surli agro di Torre Santa Susanna, mentre unitamente alla convivente, G.R.V.R. 37enne, deferita in stato di libertà, era intento a raccogliere olive dall’interno di un fondo appartenente a una 76enne del luogo. Lo stesso, giunto sul luogo del furto con un’autovettura priva di assicurazione, aveva già provveduto a caricare nel portabagagli due quintali di olive. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto e il veicolo sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, Damiano Russo, che già in passato si era reso protagonista di analoghi furti, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.