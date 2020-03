In merito a notizie diffuse su alcune testate locali ed erroneamente riprese sui canali social circa una presunta indisponibilità di posti letto nelle nostre strutture sanitarie (il riferimento in particolare riguardava l’Ospedale Perrino) ci appelliamo alla responsabilità di tutti affinché soprattutto chi si occupa di informazione verifichi preventivamente le notizie. Il ruolo della stampa in questo momento è più che mai fondamentale.

Notizie come quelle pubblicate su alcuni siti on line possono avere solo l’effetto di creare inutili allarmismi tra la popolazione.

La situazione è difficile in tutta Italia, si sa, ma la Direzione Generale, con la collaborazione di tutti i direttori delle macro strutture aziendali, è al lavoro notte e giorno per fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta sviluppando, seguendo le disposizioni nazionali e regionali, sia sul piano della prevenzione che sotto l’aspetto organizzativo.

Anche nella provincia di Brindisi sono state messe in atto azioni per il potenziamento della capacità ricettiva degli ospedali, con sospensione dei ricoveri programmati – fatta eccezione di quelli per patologie oncologiche e tempo dipendenti.

Sono stati già ampliati i posti letto di Pneumologia presso l’ospedale Perrino e si sta procedendo a crearne di nuovi in altre specialità come Malattie Infettive, perché non tutti i casi di ricovero per contagio dal virus richiedono la terapia intensiva. Su Francavilla Fontana è prevista per esempio anche l’attivazione temporanea di posti letto di terapia intensiva e sub intensiva respiratoria. Se sarà necessario, posti letto saranno attivati anche in altre strutture sanitarie della ASL.

UFFICIO STAMPA ASL BR