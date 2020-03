Le disposizioni del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm 9 marzo 2020) introducono misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus sull’intero territorio nazionale. A fronte del nuovo decreto che ha esteso le misure di prevenzione e contenimento a tutto il territorio italiano, con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, abbiamo deciso di estendere a tutta Italia anche il nostro progetto di solidarietà digitale. Abbiamo tutti il dovere di restare a casa se non è indispensabile uscire, per limitare al massimo la diffusione del virus. Una responsabilità collettiva a cui non ci dobbiamo sottrarre. Il digitale e l’innovazione sono alleati preziosi per farci vivere un quotidiano sostenibile, migliorando la nostra qualità della vita nonostante le limitazioni.

Con questa iniziativa, che riguarda servizi gratuiti rivolti a cittadini, professionisti e aziende, diamo la possibilità di:

– lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate;

leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet;

– restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning, come proposto dal MIUR;

– usufruire di servizi digitali online, come l’accesso a servizi pubblici o specialistici, come ad esempio una consulenza medica o professionale;

– svolgere a distanza attività della vita di tutti i giorni, come fare la spesa, attività sportiva, ma anche la socialità, la vita politica e quella religiosa, l’associazionismo, o persino gli hobby, come le arti o la cucina.

Un primo elenco dei servizi già resi disponibili all’indirizzo: https://solidarietadigitale.agid.gov.it