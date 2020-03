Anche Brindisi rientra tra gli scali aeroportuali italiani per i quali è stato previsto lo stop temporaneo al traffico passeggeri. Da domani, quindi, e fino al 25 marzo prossimo stop a tutti i voli civili e all’operatività dell’Aeroporto del Salento. La decisione è stata presa dal Ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli che ha firmato un decreto accogliendo l’appello dell’ENAC, delle società di gestione aeroportuale italiane, fra le quali Aeroporti di Puglia che ieri, attraverso un comunicato, aveva lanciato il proprio appello al Ministro, e del Presidente della Regione Puglia che ha richiesto personalmente detto provvedimento nel corso delle ultime due riunioni in sede di protezione civile.

A seguito dell’emergenza COVID-19 – scrive Adp in una nota – gran parte delle compagnie aeree ha cancellato i voli, determinando un drastico calo dei passeggeri. In questa situazione drammatica, Aeroporti di Puglia ringrazia il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per aver subito dimostrato una particolare sensibilità di fronte all’emergenza che sta drammaticamente interessando anche il trasporto aereo e con esso la rete aeroportuale pugliese.

La chiusura – prosegue il comunicato – è misura provvisoria, ma necessaria, per tutelare non solo la salute dei passeggeri e anche, soprattutto, quella degli operatori aeroportuali che sono i più esposti al rischio contagio.

Intanto, al di là della difficile contingenza di queste settimane, Aeroporti di Puglia invita i vettori ad adottare sullo scalo di Brindisi tutte le misure per la tutela e l’informazione ai passeggeri, oltre che a provvedere al riposizionamento degli aeromobili. Adp – conlclude la nota – guarda già al futuro con un grande piano di formazione professionale e di riqualificazione del personale.