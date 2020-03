Da oggi è chiuso temporaneamente lo sportello dell’Ufficio Immigrazione per quel che concerne il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno.

Verranno comunque assicurate le attività relative alla ricezione di istanze di protezione internazionale.

L’Ufficio Licenze, l’Ufficio Porto d’Armi e l’Ufficio Passaporti riceveranno l’utenza solo su appuntamento e potranno essere contattati in orario 08/14 alle utenze di seguito indicate:

Ufficio Licenze: N. 0831.543233

Ufficio Porto d’Armi: N. 0831.543308 – 543423

Ufficio Passaporti: N. 0831.543356.

Si provvederà a dare tempestiva comunicazione all’utenza dell’ordinaria riapertura degli sportelli al pubblico.