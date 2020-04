La Confcommercio di Brindisi esprime forte preoccupazione per la situazione in cui versano le imprese del commercio che operano nel territorio provinciale.

In questa fase si vive un problema di sostenibilità che non trova soluzioni, al momento, negli strumenti individuati dal Governo, anche in considerazione delle difficoltà che si registrano nei tentativi di sburocratizzare l’accesso a qualsiasi forma di sostegno economico.

E’ evidente, inoltre, che il semplice spostamento delle scadenze di contributi e tasse di un paio di mesi non può in alcun modo rappresentare la soluzione ai drammi prospettati quotidianamente da chi si vede costretto a tenere chiusa la propria attività e quindi non ha da settimane alcuna fonte di reddito.

In queste condizioni – è evidente – il “dopo emergenza sanitaria” potrebbe diventare ancora più rischioso di ciò che stiamo vivendo in questi giorni. Molte attività, infatti, potrebbero non riaprire i battenti, con conseguenze catastrofiche per le famiglie interessate e per l’economia del territorio.

Per queste ragioni è necessario che Governo nazionale e Governo regionale modifichino la rotta, introducendo strumenti in grado di assicurare immediata liquidità alle aziende del settore. Condividiamo pienamente, pertanto, l’azione di stimolo che la Confcommercio nazionale sta svolgendo in questa direzione, così come le iniziative che sta assumendo direttamente.

In questa ottica, va sottolineata la valenza della convenzione che il Presidente Sangalli ha sottoscritto con il gruppo Intesa-San Paolo e che permette alle aziende del commercio di disporre di un plafond di 2 miliardi di euro per far fronte a pagamenti urgenti e ad esigenze immediate di liquidità.

In collaborazione con la Confidi-Confcommercio Puglia, poi, la Confcommercio Brindisi è in grado di assicurare un servizio di assistenza agli imprenditori, i quali potranno inviare quesiti e richieste di informazioni alla nostra mail segreteria@confcommercio-brindisi.it o per whastapp al 3427791448.

Attendiamo, a questo punto, notizie dettagliate dalla Regione Puglia che sta valutando di mettere in campo iniziative molto più dirette ed efficaci rispetto a quelle del Governo nazionale, sbloccando importanti risorse economiche e facilitando anche le eventuali modalità di accesso.

Infine, la Confcommercio di Brindisi – attraverso il patronato Enasco – può fornire supporto su questioni riguardanti congedi parentali, indennità di 600 euro e voucher baby sitting.

Insomma, anche in un quadro dai contorni drammatici, la Confcommercio resta saldamente al fianco degli operatori economici.