In questi giorni proseguono le riunioni di approfondimento e confronto, svolte in videoconferenza, presiedute dal Prefetto per valutare i vari ed articolati profili che sono emersi nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto da COVID-19.

Attenzione particolare è stata riservata, nella giornata di ieri, in sede di riunione tecnica di coordinamento interforze alla quale hanno partecipato le Forze dell’Ordine, alla recente direttiva del Ministro dell’Interno datata 10 aprile u.s., inerente le attività di monitoraggio del disagio sociale ed economico e l’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni altra forma di illegalità, che potrebbero riflettersi sulle azioni necessarie per la ripartenza economica.

Forte l’esigenza di una strategia di contrasto delle attività illecite.

Un successivo specifico focus è stato effettuato, nella riunione odierna, con tutti i Sindaci della Provincia, al fine di continuare ad attenzionare l’evoluzione dell’emergenza sanitaria ed, in prospettiva dell’auspicata ripresa del sistema economico, in cui risulta di fondamentale importanza assicurare il pieno presidio della legalità, individuare ogni possibile criticità nel tessuto sociale ed economico e le possibili, concrete misure di sostegno alle famiglie ed imprese, alcune delle quali già attuate a livello locale sulla base dei fondi stanziati dal Governo.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha tenuto a sottolineare la necessità di accompagnare la ripresa anche con un attento monitoraggio del disagio sociale, da attuare sia tramite l’attivazione di sportelli di ascolto e con la promozione di iniziative di solidarietà per le fasce con maggiori difficoltà sia attraverso una continua vigilanza sull’attuazione delle misure di sostegno al bisogno di liquidità delle famiglie, consolidando una rete di raccordo sul territorio.

In programma, nei prossimi giorni, l’attivazione di un tavolo di confronto tra le parti sociali allo scopo di dare impulso alle attività di ascolto, dialogo e confronto con gli attori istituzionali, i rappresentanti territoriali delle categorie produttive e del sistema finanziario e creditizio al fine di intercettare ogni segnale di possibile preoccupazione per la tenuta del tessuto sociale ed economico.



COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI