L’isolamento in cui siamo costretti a vivere a causa della grave emergenza sanitaria in atto ha, di fatto, stravolto le nostre abitudini di vita.

Ma se fino ad oggi non abbiamo avvertito particolari disagi, il merito è solo degli autotrasportatori. E’ una categoria di lavoratori che rischia la vita per percorrere in lungo e in largo il paese con l’obiettivo di approvvigionarci di farmaci, generi alimentari e di qualsiasi altra cosa viaggia attraverso il mercato online.

A tutti gli autotrasportatori e, in particolare, a quelli che operano nella provincia di Brindisi, va il mio ringraziamento. E’ con gente fatta così che l’Italia tornerà ad essere un grande paese.

Mauro Vizzino – consigliere regionale