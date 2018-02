Il Comune di Fasano ha avviato una partnership tra Università Lateranense e istituzioni private e pubbliche, quali i Comuni di Cisternino, Locorotondo, Martina Franca, GAL Valle d’Itria, Regione Puglia e Diocesi di Conversano-Monopoli per l’istituzione del Corso di Alta Formazione della Scuola Internazionale di Management – Edizione del Sud Levante, che si terrà a Cisternino. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro martedì 20 febbraio compilando il modulo scaricabile dal sito comunale www.comune.fasano.br.it e nell’occasione si potrà anche chiedere una borsa di studio come integrazione alla quota d’iscrizione al corso. La modulistica potrà essere reperita anche sulla pagina Fb “Generazione J” a cura dell’assessorato alle Politiche Giovanili e del Lavoro di Fasano. L’Amministrazione comunale, infatti, con l’assessore al ramo Giovanni Cisternino, ha partecipato alle fasi organizzative dell’iniziativa che risulta pienamente coerente con gli indirizzi del programma e con gli obiettivi del Documento unico di programmazione 2018 e si propone la finalità di promuovere la nascita di centri di alta ricerca e di formazione universitaria volti a favorire la formazione di profili professionali utili allo sviluppo e alle opportunità di lavoro armoniche con la vocazione del territorio.

Il Comune di Fasano ha pertanto deliberato di istituire una borsa d studio che copra gran parte della quota di iscrizione. I candidati saranno selezionati dalla Scuola mediante colloquio che valuterà motivazione, attitudini e ricaduta sociale di un Project Work personale.

Il corso che si terrà all’Istituto Salesiano “Sacro Cuore” di Cisternino, si propone di essere un laboratorio di eccellenza a livello internazionale. Le lezioni, che seguiranno il filo conduttore “Ricreare il bene comune – Percorsi formativi per servire bene costruendo il Bene”, avranno inizio alla fine di febbraio. Il percorso formativo è articolato in 160 ore in presenza e 40 ore a distanza e comprende 8 incontri formativi di due giorni ciascuno e due esperienze residenziali: la Spring School a Roma e una Summer School a scelta tra 5 proposte in calendario. Il complesso degli insegnamenti troverà poi la sua espressione concreta nella redazione di un Project work individuale, che ogni corsista dovrà presentare all’esame finale e per il quale potrà contare su un follow-up a cura degli esperti della scuola della durata di due anni.

I contenuti delle lezioni riguarderanno discipline e tematiche come progettare i bisogni della Comunità; gestire le risorse economiche; creazione e management del no-profit e dell’impresa sociale; l’innovazione nella gestione delle risorse umane e nei processi organizzativi; la comunicazione strategica; il turismo sociale, sostenibile e responsabile.

Ulteriori approfondimenti sulla Edizione del Sud – Levante si potranno consultare sul sito www.pastoralmanagement.it e sulla pagina Fb “Management Pastorale”.

