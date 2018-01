Su proposta del Dipartimento di Prevenzione ASL BR – Servizio SPeSAL, la Direzione Generale ha approvato il progetto denominato “Corso di Formazione a valenza regionale in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” valevole per l’anno scolastico 2017/2018.

Il progetto è rivolto agli studenti frequentanti gli anni dal terzo al quinto degli Istituti di scuola secondaria di secondo grado della provincia di Brindisi, impegnati, ai sensi della Legge n. 107 del 2015, nei percorsi di offerta formativa “Alternanza Scuola-Lavoro”.

La recente normativa in materia, che fa riferimento al “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”, ha affidato agli Istituti Scolastici il compito di organizzare corsi di formazione per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, avvalendosi degli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali i Servizi di Prevenzione e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro (SPeSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.

Gli Istituti scolastici secondari di secondo grado della provincia hanno accolto positivamente l’iniziativa con l’adesione di 12 Istituti comprensivi, per un totale di 25 scuole e n. 2.588 studenti da formare.

Detta attività formativa, che vedrà impegnati dal 16 gennaio al 30 marzo 2018 un medico del lavoro e nove tecnici della prevenzione dello SPeSAL presso gli istituti scolastici, si articolerà in un modulo unico di 4 ore per classe durante il quale saranno illustrati gli elementi generali sulla normativa, i soggetti della prevenzione, i principali profili di rischio dei vari comparti produttivi con relative misure di prevenzione oltre all’esame di alcune dinamiche di Infortuni, con la ricostruzione delle fasi di accadimento in chiave di valutazione delle misure di prevenzione oltre all’esame di alcuni scenari di esposizione lavorativa a maggior rischio di malattie professionali e le relative misure per prevenirle.

Con questo progetto la ASL BR, oltre ad adempiere agli obblighi normativi, rimarca l’impegno per la diffusione della cultura e della sensibilizzazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro estesa anche agli studenti.

