INPUGLIA ha realizzato in questi giorni un corso di formazione per il rilascio del patentino per la guida di un trattore agricolo su ruote a 5 lavoratori ospiti del centro Sprar di Tuturano, insieme a loro altri 2 disoccupati residenti in città, tutti fiduciosi di poter trovare occupazione in agricoltura.

La figura del trattorista è oggi la più richiesta dalle aziende agricole e della manutenzione del verde, dal 2012 tale formazione teorico-pratica è divenuta obbligatoria e tanti sono gli operatori agricoli, titolari, collaboratori familiari, dipendenti stagionali, disoccupati che intendono inserirsi in tale settore, che vogliono conseguirlo per la prima volta o aggiornarlo.

Tra gli obiettivi del nostro ente, oltre a quello di formare le persone anche quello di informarle delle opportunità formative consigliando loro il percorso ideale per trovare una occupazione o per rafforzare quelle competenze che riducono il rischio di perderlo.

Rileviamo da un quinquennio un fabbisogno formativo rilevante in agricoltura e per tale motivo abbiamo progettato corsi per l’abilitazione dei trattoristi, per la qualificazione degli addetti cantinieri o dei potatori della vite e dell’ulivo, sino ai corsi sui rischi specifici di alcune attrezzature agricole come le motoseghe o le pompe irroratrici e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Oggi l’agricoltura è un settore che richiede personale sempre più specializzato, può accogliere sia giovani che donne, tanti pugliesi e altrettanti extracomunitari, è necessario che ogni cittadino si attivi nel modo giusto nella ricerca del lavoro, informandosi soprattutto sui diritti fissati dalla Legge n. 150/2015 che fissa le nuove regole di funzionamento del mercato del lavoro, i nuovi compiti dei centri per l’impiego e delle agenzie private accreditate per erogare servizi per il lavoro.

INPUGLIA continuerà nell’azione di informazione e di formazione, ad ottobre, infatti, riprenderanno i nuovi corsi per la guida dei carrelli elevatori e delle piattaforme elevabili.

INPUGLIA