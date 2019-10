La circolare n. 62321 del 18/03/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico ha sancito l’obbligatorietà della presentazione della domanda di emissione dei certificati di origine in modalità digitale, per tutti gli operatori iscritti al Registro Imprese, a partire dal 1 giugno 2019 e, comunque, entro il 1 novembre 2019. Per garantire l’adeguamento alla procedura telematica entro il termine succitato ed adeguata formazione alle imprese del territorio, questa Camera di Commercio ha organizzato un corso di formazione su applicativo Cert’O che si terrà Mercoledì 16 Ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la Sala Convegni dell’Ente camerale.

Si sottolinea l’importanza della partecipazione, in particolare, da parte delle imprese che attualmente gestiscono le richieste in modalità cartacea.

Sarà presente un desk informativo per i servizi digitali per le imprese, i partecipanti in possesso di Carta Nazionale dei Servizi o altri strumenti di identità digitale potranno ricevere informazioni e assistenza sull’utilizzo

Durante la giornata saranno illustrate le attività e i servizi dell’ente camerale in merito al Piano Nazionale Industria 4.0, in particolare i servizi dello sportello PID – Punto Impresa Digitale che, attraverso i Digital Promoter, fornisce informazioni sul Network Nazionale Impresa 4.0 (Competence Center, DIH, Innovation Manager, Voucher digitali,…) ed effettua l’assessment della maturità digitale (SELFI4.0 e ZOOM4.0) al fine di suggerire il percorso da intraprendere per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica dell’azienda; ed i servizi legati al progetto Eccellenze in Digitale di supporto alle PMI che necessitano di formazione e approfondimenti sulle tematiche del posizionamento online e del digital marketing.

Si ricorda che la Camera di Commercio ha attivato il percorso Crescere in Digitale che permette alle aziende di ospitare un tirocinante, formato da Unioncamere in partnership con Google sulle tematiche del digital marketing, per la durata di 6 mesi, a carico di Garanzia Giovani.