La Piccola Accademia del Progetto d’Arte Le Ali di Mirna organizza un corso estivo di ceramica per adulti e bambini. Il corso ha l’obiettivo di avviare i partecipanti ad un percorso di studio e di ricerca attraverso l’esperienza pratica con l’argilla. Un viaggio interiore che comincia con il contatto delle mani con la terra. Plasmare la terra, creare una forma, significa lasciare che il nostro corpo parli attraverso le mani, evocando emozioni e sentimenti forse sconosciuti e mai espressi.

Il corso estivo per adulti e bambini si struttura in 8 lezioni da due ore da tenersi secondo personalizzazioni da concordare; il corso unico per adulti, non solo estivo, si struttura in 12 lezioni da due ore che potrà anch’esso essere personalizzato. Le iscrizioni per il corso estivo potranno pervenire entro il 30 maggio 2018, mentre quelle per il corso unico saranno sempre aperte. I corsi avranno inizio l’11 giugno 2018.

Il Progetto d’Arte Le Ali di Mirna è espressione dell’Associazione Culturale Eterogenea, presieduta da Rita Fasano.

Fondata nel 1996 l’Associazione ha visto nascere nel suo ambito nel 2009 la Galleria d’Arte Contemporanea Le Ali di Mirna che ha lo scopo precipuo di promuovere e valorizzare artisti contemporanei presenti nel panorama nazionale, nella varietà delle forme espressive.

Nel 2013 nasce La Piccola Accademia strutturata in laboratori di discipline artistiche per adulti e bambini, proposte in percorsi formativi triennali o in corsi brevi, con moduli di diverse attività: pittura, disegno, disegno dal vero, acquerello, affresco, incisione, mosaico creativo, modellazione dell’argilla.

Nel 2017 nasce anche una sezione di Arte Presepiale con un suo laboratorio e una esposizione permanente a sostegno del diffuso interesse che questa antica tradizione popolare, tra storia, arte e cultura, suscita nella città di Mesagne.

Tra mostre personali, rassegne nazionali d’Arte Contemporanea, rassegne nazionali d’Arte Sacra Contemporanea, mostre collettive e conferenze, Eterogenea ha organizzato e curato più di 100 eventi culturali nel corso di questi lunghi, intensi anni di vita associativa.

Per informazioni: Galleria d’Arte Contemporanea “Le Ali di Mirna”- Associazione Culturale “Eterogenea” – Via Ruggiero Normanno, 22 – 72023 Mesagne (Br)

Tel. 0831 1625458 – 347 0080778 lealidimirna@libero.it – ass.eterogenea@libero.it