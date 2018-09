Un corso gratuito riservato alle donne che hanno avuto un tumore al seno e vogliono rimettersi in gioco partendo da un’idea imprenditoriale.

“Ricomincio da Me”, essenzialmente, fa leva sulla resilienza lavorativa quale abilità acquisita naturalmente dalle donne che escono dal confronto con un tumore del seno. Una recente indagine CENSIS-.F.A.V.O. ha evidenziato come questa malattia causa più facilmente la perdita del lavoro ed è sulla scorta di questi dati che è nato il corso di riorientamento professionale e autoimpresa per tutte le donne che, a qualsiasi età, si vogliano mettere in proprio con una libera professione o una propria impresa. Il corso è totalmente gratuito in quanto co-finanziato dalla Susan G.Komen Italia, organizzazione internazionale di volontariato impegnata nella prevenzione del tumore del seno e che propone in Italia la celebre maratona Race for The Cure. Prima di Brindisi il corso è stato realizzato nel 2016 a Bari, nel 2017 a Matera, nel 2018 a Taranto e ora a partire dalla seconda metà di ottobre, a Brindisi.

Il corso di formazione ha una fase teorica (di durata media di n. 60 ore) e una pratica (di n. 20 ore) in cui le donne imparano a redigere un business plan immediatamente candidabile alla linea regionale pugliese N.I.D.I. o al Titolo II. Ciò dipende dalla natura dell’idea, ovviamente.

Il corpo docente è qualificato composto da liberi professionisti e imprenditori, molto disponibili alle esigenze del target. Ma sono docenti particolari, in un modo o in un altro, hanno alle spalle una storia di caduta e ripresa in qualsiasi ambito, una scelta mirata perché per trasmettere il know how sulla resilienza, occorre averla prima sperimentata sulla propria pelle.

Per questo motivo come partner, in aula, hanno aderito, a partecipare le agenzie speciali della Regione Puglia – Puglia Sviluppo su Bari e Taranto – e della Regione Basilicata – Sviluppo Basilicata su Matera. Questi enti hanno presentato alle corsiste le misure nel dettaglio e si sono resi disponibili per l’accompagnamento nella pratica di finanziamento. Al contempo, per consentire anche la rappresentanza del settore privato, ha aderito come partner “PerMicro”, società privata di micro credito italiana compartecipata anche da BNL.

Il bando e tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina facebook: Ricomincio da Me (@ricominciodame2016), via mail all’indirizzo:info@ricominciodame.info, sul sito Web: www.ricominciodame.info, o telefonicamente ai numeri. 3931462935 oppure 3351236385;