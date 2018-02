Si è riunita lo scorso 09 Febbraio 2018 a Napoli l’Assemblea Nazionale della Federazione Medie e Piccole Imprese nel corso della quale, il Presidente Provinciale di Brindisi, Cosimo Damiano Carlucci, è stato insignito della nomina a Responsabile Nazionale per la sicurezza.

La prestigiosa nomina arriva in un momento di forte crescita del Sindacato Datoriale Provinciale F.M.P.I – Co.N.A.P.I. , che magistralmente guidato dal Carlucci, in soli quattro mesi di attività ha raggiunto e superato i molteplici obbiettivi prefissati dalla compagine nazionale.

Ricordiamo che la F.M.P.I – Co.N.A.P.I. di Brindisi nasce il 03 ottobre 2017 per dare supporto alle piccole e medie aziende collocate sul territorio provinciale attraverso nuove strategie e politiche di sviluppo del lavoro e vantando un nutrito gruppo di professionisti che erogano agli associati una vasta serie di servizi che vanno dalla consulenza in materia di sicurezza e qualità, passando per la formazione professionale, i finanziamenti alle imprese e privati, le assicurazioni, i tirocini formativi e l’apprendistato, e non da ultimo i servizi CAF e Patronato che saranno attivati a breve grazie ad una Convenzione Nazionale.