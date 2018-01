E’ stato costituito in questi giorni, nella Città degli Imperiali, il nuovo movimento civico “PATTO PER FRANCAVILLA”

Il Movimento “PATTO PER FRANCAVILLA” nasce dalla naturale e spontanea aggregazione di giovani, professionisti, commercianti, impiegati, operai, comuni cittadini appartenenti alle più svariate estrazioni sociali e professionali che hanno deciso di unirsi e rendersi portavoce delle problematiche, delle criticità, delle istanze della nostra città, nel contempo formulando proposte e suggerendo soluzioni.

Il nuovo soggetto politico-amministrativo non è in sostegno di un qualcuno, sottraendosi così al diffuso liderismo motivo di disgregazione e annullamento di valori ideologici.

Nasce per il raggiungimento di precisi obiettivi volti alla crescita sociale, economica e culturale della città, da tempo scenario di altalenanti giochi volti più all’affermazione personale che al raggiungimento del be-ne comune.

Nella seduta costitutiva del 26 gennaio è stato nominato il direttivo composto dall’avv. Carmine Calò, dal dott. Fabiano Iaia e dall’Ing. Dario Pio Mancino. Risultano nominati, inoltre, come tesoriere il perito Davide Mastromarino e come portavoce il dott. Angelo Camassa.

Il Movimento, aperto al contributo e adesione di tutti i cittadini animati dal desiderio di vedere progredire la comunità, intende partecipare nella prossima campagna elettorale amministrativa guardando con particolare attenzione alla proposta dell’area di centro destra.

Prossimamente, con apposita conferenza stampa, il movimento presenterà la lista ed i programma.