Presso la Scuola Edile di Brindisi partirà a breve un corso gratuito triennale per il conseguimento della qualifica di OPERATORE EDILE, rivolto ai giovani con meno di 18 anni di età, che hanno conseguito la Licenza media.

Il percorso è approvato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso OF/2017, e avrà una durata complessiva di 3200 ore in tre anni in cui si alterneranno teoria, attività pratica/laboratoriale e stage presso aziende del settore.

A conclusione del terzo anno e dopo il superamento di un esame finale, è previsto il rilascio dell’Attestato di Qualifica Professionale di “Operatore Edile”, valido in tutta Europa, che consentirà l’inserimento nel mercato del lavoro e l’eventuale iscrizione al quarto e quinto anno del sistema scolastico.

La frequenza del corso è obbligatoria: ai partecipanti verranno forniti gratuitamente dispense e materiale didattico, rimborso viaggi (nei limiti del budget disponibile), oltre che gli indumenti da lavoro e i DPI (dispositivi di sicurezza). È prevista una indennità di 50 cent per ogni ora effettiva di presenza.

Per maggiori INFORMAZIONI e ISCRIZIONI contattaci o vieni a trovarci in sede in Via Pace Brindisina, 65.